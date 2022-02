Kirby e la Terra Perduta: tante nuove immagini dal Nintendo Direct

Kirby e la Terra Perduta, un'immagine di gioco

In occasione del Nintendo Direct di ieri notte, Nintendo ha pubblicato molte nuove immagini di Kirby e la Terra Perduta, il nuovo gioco con protagonista il paffuto personaggio rosa in arrivo a brevissimo su Nintendo Switch. Vediamole raccolte in una simpatica galleria:

Come potete vedere, le immagini mostrano diversi aspetti del gioco: ci sono screenshot della modalità boccomorfosi, ci sono artwork che mostrano i personaggi e c'è il packshot dell'edizione fisica. Insomma, sono un ottimo modo per dare uno sguardo più approfondito al gioco. Volendo potete arricchire la vostra erudizione guardando anche il trailer appena rilasciato.

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato ufficiale:

Kirby e la terra perduta: un nuovo trailer della prossima avventura di Kirby in 3D ha presentato la boccomorfosi, che permette a Kirby di trasformarsi negli oggetti che aspira. Per esempio, può assumere le sembianze di un'auto per spostarsi più rapidamente, trasformarsi in un distributore automatico per attaccare a colpi di lattine o persino diventare un cono appuntito. Presso l'armeria di Waddle Dee, Kirby può anche far evolvere le sue abilità classiche, diventando ancora più potente. Riuscirà il nostro eroe a salvare i Waddle Dee rapiti e a riportare la pace in questo mondo misterioso? Kirby e la terra perduta arriverà su Nintendo Switch il 25 marzo.