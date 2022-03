GTA 5 per PS5 e Xbox Series X|S, trasferimento dei salvataggi e pre-caricamento

GTA 5 debutterà a breve su PS5 e Xbox Series X|S, e Rockstar Games ha pensato bene di fornire i dettagli per quanto concerne il trasferimento dei salvataggi dalle versioni PS4 e Xbox One e il pre-caricamento del gioco, che sarà disponibile a partire dall'8 marzo.

Capace di totalizzare vendite per oltre 160 milioni di copie, GTA 5 è già stato giocato da tantissimi utenti anche e soprattutto su PS4 e Xbox One: queste persone potranno trasferire i propri progressi e i propri personaggi di GTA Online sulle nuove console nell'ambito di una singola migrazione dei dati per ogni comparto.

"A partire da oggi è possibile cominciare a trasferire i progressi nello Story Mode caricando un saalvataggio sul Rockstar Games Social Club", si legge sul sito ufficiale di Rockstar Games.

"Per cominciare tale processo, mettete il gioco in pausa, selezionate la voce 'gioco' e da lì l'opzione per caricare il salvataggio. È possibile caricare un unico salvataggio per piattaforma e verrà conservato per 90 giorni."

"I giocatori con un account Rockstar Games Social Club potranno migrare anche i progressi del loro personaggio in GTA Online su PS5 e Xbox Series X|S dal 15 marzo, avviando il gioco su una delle due console."

"La migrazione includerà tutti i personaggi, i GTA$ (solo da PS4 a PS5 o da Xbox One a Xbox Series X|S), i progressi, le statistiche, i veicoli, le proprietà, le armi, i vestiti e i mestieri creati."

"Grand Theft Auto V e Grand Theft Auto Online saranno disponibili in formato digitale a partire dal 15 marzo via PlayStation Store e Xbox Games Store, con preorder e pre-caricamento a partire dall'8 marzo. Le versioni fisiche del gioco arriveranno ad aprile."