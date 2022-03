GTA Online su PS5 è gratis da oggi, come effettuare il download

GTA Online è disponibile su PS5 da oggi, 8 marzo 2022, gratis per chiunque possieda la console Sony, in base alla promozione stabilita da PlayStation e Rockstar Games per l'upgrade next gen del celebre gioco in questione, con l'apertura di preorder e pre-load avvenuta nelle ore scorse.

Abbiamo visto il prezzo delle versioni PS5 e Xbox Series X|S di GTA 5 nella sua nuova versione next gen, che peraltro si presenta caratterizzato da diverse novità tecniche come dimostrato dalle nuove immagini e dal confronto in video, ma GTA Online su PS5 è di fatto gratuito per chiunque possieda la console in questione.

L'iniziativa è valida solo per PS5, come era stato annunciato da Rockstar già durante la conferenza di presentazione della console nella quale venne annunciata la nuova versione Enhanced di GTA 5. L'unica limitazione è la necessità di riscattare il gioco entro i primi tre mesi dal lancio, ovvero fino al 15 giugno 2022 al massimo, ultimo giorno della promozione.



In ogni caso, se si possiede una PS5, non è necessario nemmeno avere l'abbonamento a PlayStation Plus per poter effettuare il download, a quanto pare. Questo è ovviamente necessario per poter giocare effettivamente a GTA Online, essendo un titolo multiplayer online, ma non è richiesto per riscattare il gioco ed effettuare il download, che dunque può essere effettuato da chiunque sia in possesso di PS5.



Il download, tuttavia, non è cosa semplicissima da effettuare, a quanto pare: secondo diverse segnalazioni, sembra che il gioco non compaia via browser o attraverso l'app ufficiale PlayStation. Come riportato nel tweet qui sopra, pare sia necessario accedere alla pagina del prodotto su PlayStation Store attraverso PS5 e selezionare la voce corretta dal menù presente, ovvero "Grand Theft Auto Online (PlayStation 5)", ed avviare il pre-load. Il gioco potrà poi essere avviato nella sua data di lancio, ovvero il 15 marzo 2022.