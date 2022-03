Nintendo Switch: disponibili nuove icone di Super Mario Odyssey con il programma Missioni & Premi

Sono state aggiunte nuove icone, cornici e immagini di sfondo per il profilo utente a tema Super Mario Odyssey per il programma Missioni & Ricompense di Nintendo Switch Online.

I premi di Super Mario Odyssey verranno aggiornati alle 02:00 italiane (03:00 quando entrerà in vigore l'ora solare) di ogni martedì. I premi saranno distribuiti fino alle 03:00 del 5 aprile 2022.

Come potrete vedere nell'immagine qui sotto, tra quelli disponibili ora nell'app di Nintendo Switch Online della console, troviamo vari personaggi, tra cui Mario e Toad, vari sfondi che immortalano alcune delle location di Super Mario Odyssey e molto altro ancora.

Nintendo Switch Online, i nuovi premi a tema Super Mario Odyssey

Per chi non lo sapesse, il programma Missioni & Ricompense è stato lanciato la scorsa settimana. Fondamentalmente gli utenti abbonati a Nintendo Switch Online riceveranno dei punti di platino completando delle missioni settimanali, che richiedono l'utilizzo di servizi, come i salvataggi in cloud o il multiplayer online. I punti di platino possono essere utilizzati per riscattare alcune ricompense. Ad esempio oggi sono state aggiunte nuovi elementi per le icone di Super Mario Odyssey, ma al momento sono disponibili anche premi relativi a Animal Crossing: New Horizons.

Avete già provato il programma Missioni & Ricompense di Nintendo Switch Online? Che ve ne pare?