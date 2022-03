Apple, evento Peek Performance di oggi: cosa aspettarsi tra iPhone, iPad e Mac

L'evento Apple "Peek Performance" andrà in scena oggi, 8 marzo 2022, alle ore 19:00 italiane e lo seguiremo in diretta anche su queste pagine attraverso le news, ma possiamo intanto fare un riepilogo delle voci di corridoio e notizie emerse nei giorni scorsi che suggeriscono cosa aspettarsi dalla presentazione di oggi, tra nuovi dispositivi e altre sorprese riguardanti iPhone, iPad e Mac vari.

Una delle novità ventilate più interessanti dell'evento Peek Performance potrebbe riguardare il mondo iPhone e in particolare il ritorno del modello "economico" con iPhone SE 3, destinato dunque a tornare sulla scena dopo il dispositivo precedente del 2020. Il nuovo iPhone SE, secondo quanto riferito da diverse voci, dovrebbe avere il supporto per 5G ed essere basato sul medesimo design dell'SE precedente, anche se la cosa sembra piuttosto dubbia, considerando che la grosse cornici di questo, nel 2022, sembrano decisamente anacronistiche.

All'interno, l'hardware dovrebbe essere piuttosto avanzato con chip A15 Bionic, ma la memoria d'archivio probabilmente ripartirà nuovamente dai 64GB scomparsi dal modello standard, con gli altri tagli da 128GB e 256GB disponibili a prezzi superiori.

Apple Peek Performance: il logo del nuovo evento di oggi

Secondo quanto riportato dal noto insider Min-Chi Kuo, potrebbe avere tre colorazioni in bianco, nero e rosso e un form Factor simile all'ultimo iPhone SE. Il prezzo di partenza dovrebbe essere ancora di 399 dollari.

Anche iPad dovrebbe ottenere un'evoluzione sostanziale con un nuovo iPad Air, probabilmente basato su chip A15 Bionic e supporto per 5G, ma forse anche un passaggio al chip M1, sebbene su questo ci siano ancora vari dubbi.

Novità anche in ambito Mac, a partire da un redesign di MacBook Air, forse con processore M2 all'interno, cosa che potrebbe comportare una notevole evoluzione, tanto da poter rappresentare un modello nuovo e alternativo anche al MacBook Pro da 13 pollici. Il chip M2, da parte sua, rappresenta un'evoluzione lineare rispetto al precedente con miglioramenti in ambito di prestazioni e consumi, in maniera simile a quanto visto con i dispositivi iOS con l'A15.

Una novità assoluta tra i computer Apple potrebbe essere rappresentata dal rumoreggiato Mac Studio: si tratterebbe di un nuovo Mac con form Factor molto contenuto, che si porrebbe a metà tra un Mac Mini e un Mac Pro. Vicino al primo come dimensioni e forma ma anche al secondo come potenza, con la possibilità che possa contenere il nuovo chip M1 Pro e M1 Max o addirittura un M2.

Tra le altre voci, si parla di un nuovo Studio Display da associare proprio al nuovo Mac Studio, che secondo i rumor sarebbe uno schermo da 27 pollici a 5K e infine altre possibili novità in ambiti diversi come il chiacchierato visore VR/AR da parte di Apple.