GTA 6 avrà ambientazioni diverse nel mondo e durerà 500 ore, per Michael Pachter

GTA 6 è stato al centro di un recente intervento del celebre analista di mercato Michael Pachter, il quale avrebbe fatto riferimento a "fonti" di sua conoscenza non meglio specificate per dire che il nuovo gioco Rockstar Games potrebbe essere enorme, con ambientazioni sparse in giro per il mondo e una durata di 500 ore.

Ovviamente, vanno tutte prese come speculazioni senza fondamento ufficiale, non sapendo chi siamo queste misteriose fonti di Pachter, ma il managing director di Wedbush Securities si dice sicuro delle dimensioni colossali del nuovo capitolo della serie, all'interno di un nuovo video pubblicato sul suo canale Pachter Factor andato in scena nella giornata di ieri.

Secondo Pachter, i lavori su GTA 6 sarebbero iniziati tra il 2014 e il 2015, dunque si tratterebbe di uno sviluppo estremamente lungo, raggiungendo quasi gli 8 anni nel 2022, tutto a causa delle dimensioni del progetto.

La prima fase è stata solo di pre-produzione ovviamente, ma lo sviluppo è comunque proseguito in maniera costante in questi anni, coinvolgendo migliaia di sviluppatori.

L'analista ha riferito che le dimensioni di GTA 6 sono veramente fuori scala, tanto da risultare in una serie di mappe collegate tra loro che ci porteranno in giro per il mondo, tra Vice City, San Andreas, Liberty City e anche zone d'Europa, come una riproduzione di Londra, che Pachter dà per "sicura" all'interno del gioco.

"Sarà letteralmente un gioco da 400 o 500 ore, quando uscirà", ha affermato. L'idea di Rockstar Games, secondo Pachter, è di costruire una base in grado di durare per molti anni, così come è successo con GTA 5. Oltre a una modalità single player molto lunga, ci sarà ovviamente anche la piattaforma multiplayer che dovrà portare avanti GTA 6 per anni, motivo che ha spinto Rockstar Games a progettare un gioco veramente colossale.

Nel frattempo, al di là dell'annuncio sul fatto che GTA 6 è in lavorazione, non ci sono state informazioni ufficiali da parte di Rockstar Games sul gioco, sebbene un possibile periodo di uscita possa essere tratto da alcune dichiarazioni di Take-Two.