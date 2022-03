GTA 5 per PS5 e Xbox Series X|S: nuove immagini della versione next-gen

Rockstar Games ha pubblicato sul suo sito ufficiale una nuova serie di immagini dedicate alla versione next-gen di GTA 5 in arrivo su PS5 e Xbox Series X|S questo mese.

Le immagini sono impressionanti se pensiamo che in origine il gioco è uscito su PS3 e Xbox 360 quasi nove anni fa, ma d'altro canto sono anche scatti fatti a regola d'arte. Insomma prendetele come un "assaggio", in attesa di analisi tecniche approfondite sul comparto grafico e le performance delle versioni PS5 e Xbox Series X|S di GTA 5.

I nuovi scatti sono stati presentati da Rockstar Games insieme alle novità svelate per quanto riguarda le migliorie grafiche apportate per questa riedizione e le differenze tra i tre preset grafici disponibili sulle console di Sony e Microsoft, nonché i nuovi contenuti in arrivo per GTA Online.

Vi ricordiamo che GTA 5 per PS5 e Xbox Series X|S sarà disponibile a partire dal 15 marzo. Al momento non è stato ancora svelato il prezzo, ma un negozio online potrebbe averlo svelato in anticipo. Inoltre, sempre dal 15 marzo sarà disponibile anche la versione standalone di GTA Online e sarà gratis per tre mesi per gli abbonati a PlayStation Plus.