GTA 5 per PS5 e Xbox Series X|S: spunta in rete il possibile prezzo delle versioni next-gen

Il possibile prezzo delle versioni PS5 e Xbox Series X|S di GTA 5 potrebbe essere stato svelato in anticipo. Lo store lituano Game Room ha infatti messo a listino le versioni next-gen del titolo Rockstar al prezzo di 40 euro.

Potrebbe trattarsi semplicemente di una cifra "segnaposto" in attesa di comunicazioni ufficiali da parte di Rockstar. D'altro canto le versioni next-gen usciranno tra meno di due settimane, quindi non è da escludere che i negozianti siano già a conoscenza del prezzo di vendita del gioco.

GTA 5 per PS5 su Game Room

Inoltre 40 euro sembrerebbe un prezzo tutto sommato sensato. Vero, parliamo di un gioco vecchio di quasi nove anni, ma che ancora vende tantissimo e con milioni di giocatori che affollano i server del multiplayer.

In ogni caso per scoprire la verità non dovremo attendere a lungo, dato che GTA 5 per PS5 e Xbox Series X|S sarà disponibile a partire da martedì 15 marzo. Giusto ieri, Rockstar Games ha svelato le differenze delle tre modalità grafiche e i dettagli sul trasferimento dei progressi e la migrazione dell'account per GTA Online.