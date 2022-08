Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness: trailer presenta combattimenti ed esplorazione

Spike Chunsoft e gli sviluppatori di Chime Corporation hanno pubblicato un nuovo trailer di Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness, che riassume le caratteristiche principali del gioco, offrendoci anche un assaggio di combattimenti ed esplorazione.

Come possiamo vedere nel filmato vengono presentati i vari protagonisti della modalità "Hello Abyss", che sono fondamentalmente gli stessi dell'anime e manga di Akihito Tsukushi, che ha stregato Hideo Kojima. Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness include anche la modalità "Deep Abyss", in cui vivremo una storia completamente originale nei panni di un personaggio creato da noi.

Possiamo vedere anche le meccaniche legate allo sviluppo del personaggio. Recuperando tesori e ottenendo punti esperienza, potrete ottenere e potenziare nuove abilità, aumentare il nostro rango come Cave Raider e dunque addentrarci ai livelli più bassi dell'Abisso. Vediamo anche esplorazione e combattimenti, con il nostro avatar che potrà usare armi corpo a corpo come il piccone o dalla distanza come l'arco con frecce esplosive, per affrontare le minacciose creature del gioco.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness sarà disponibile per PS4, Nintendo Switch e PC a partire dal 2 settembre 2022.