Offerte Amazon: Far Cry 6 Limited Edition per PS4, PS5 e Xbox al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare Far Cry 6 per PS4, PS5 e Xbox (sia One che Series X|S in un solo disco). Il prezzo è 24.99€. Il prezzo attuale di Far Cry 6 Limited Edition è il più basso mai proposto sulla piattaforma. Recentemente è stato possibile provare il gioco grazie al weekend gratuito e i progressi ottenuti possono essere utilizzati con il gioco completo: questa offerta è migliore rispetto a quella dello store digitale delle console.

Far Cry 6 Limited Edition include il Pacchetto Spedizione nella Giungla, che include una divisa, un'arma "SBS" e un ciondolo arma, oltre ovviamente al gioco completo. In questa nuova avventura dovremo liberare Yara, una nazione dominata da un dittatore, interpretato da Giancarlo Esposito.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Far Cry 6

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.