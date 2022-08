Phantom Hellcat: annunciato con trailer un action dall'ambientazione "teatrale"

Durante l'Opening Night Live della Gamescom 2022 è emerso anche Phantom Hellcat, sebbene non sia forse risultato tra le novità più in vista della serata, tuttavia vale la pena vedere il trailer di presentazione per questo particolare titolo.

Si tratta di un action adventure in terza persona particolarmente dinamico e fortemente basato sui combattimenti, sviluppato da Ironbird Creations e pubblicato da All in! Games, previsto arrivare si PC, PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X|S ma ancora senza una data d'uscita precisa.

L'ambientazione viene definita "teatrale", non a caso: gli scenari, come visibile anche nel video di presentazione, sembrano effettivamente delle quinte di una strana rappresentazione teatrale, che tuttavia celano misteri alquanto sinistri. In questa bizzarra e onirica scenografia, la protagonista è costretta a combattere contro demoni e varie altre creature oscure che hanno preso il sopravvento.

Jolene, questo il nome della protagonista, deve combattere anche per salvare la propria madre, rapita all'interno di questi scenari da incubo, che dovrà dunque esplorare e ripulire dalle minacce, attraverso un sistema di combattimento basato su abilità speciali e spettacolari combo sceniche.