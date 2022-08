Age of Empires 4, nuovo DLC gratis annunciato con due civiltà: Ottomani e Maliani

Age of Empires 4 riceverà un interessante DLC gratis in occasione dell'Anniversary Update annunciato nel corso dell'Opening Night Live della Gamescom 2022, contenente due nuove civiltà giocabili: gli Ottomani e i Maliani.

Come visibile nel trailer di presentazione dell'espansione, questo nuovo pacchetto sarà gratuito e introdurrà le due civiltà in grado di fornire ulteriori soluzioni strategiche per il gioco Microsoft, in arrivo in occasione del primo anniversario di Age of Empires 4, il 25 ottobre 2022.

I Maliani sono in grado di sfruttare il territorio e il campo di battaglia per elaborare complesse strategie di combattimento, in modo da creare una superiorità tattica sull'avversario agendo attraverso manovre dinamiche. Dall'altra parte, gli ottomani contano invece soprattutto sulla loro potenza, sia per quanto riguarda le macchine da battaglia come cannoni e strutture per l'assedio, che per quanto concerne l'imponente massa delle squadre con cui attaccano gli avversari.

Questa è dunque la novità riguardante Age of Empires 4 annunciata finora alla Gamescom 2022, mentre resta il mistero per quanto riguarda l'eventuale arrivo su Xbox per il gioco strategico, da lungo tempo rumoreggiato ma ancora non definito da Microsoft, a quanto pare. Ricordiamo ovviamente che il titolo in questione è giocabile direttamente all'interno del catalogo del PC Game Pass.