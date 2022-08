Marauders annunciato con trailer e accesso anticipato alla Gamescom 2022

Marauders è il nuovo looter shooter cooperativo sviluppato da Small Impact Games e prodotto da Team17, annunciato alla Gamescom 2022 con un trailer e il periodo dell'accesso anticipato su Steam, fissato a ottobre.

Rientrato fra gli annunci dell'Opening Night Live, il gioco ci proietterà in un 1990 alternativo in cui la Grande Guerra non si è mai conclusa, il pianeta è stato industrializzato fino al collasso e molti sono volati fra le stelle in cerca di opportunità.

Al comando di un gruppo di pirati spaziali, da soli o insieme a tre amici potremo cimentarci con missioni basate sul combattimento ma soprattutto sulla conquista di prezioso loot con cui eventualmente potenziare il nostro equipaggiamento o creare nuove armi e oggetti.

Le amtmosfere dieselpunk, le meccaniche da looter shooter, i combattimenti frenetici in prima persona e la possibilità di guidare navicelle e partecipare a scontri spaziali rendono Marauders senza dubbio un titolo da tenere d'occhio.