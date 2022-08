Scars Above: nuovo gameplay trailer dalla Gamescom 2022 per l'action sci-fi

Durante il corso dell'Opening Night Live della Gamescom 2022, il publisher Prime Matter e gli sviluppatori di Mad Head Games hanno presentato un nuovo gameplay trailer di Scars Above.

Scars Above è un oscuro action adventure a tema sci-fi. Nei panni dell'astronauta Kate ci ritroveremo completamente isolati su un pianeta alieno, che dovremo esplorare per scoprire i suoi misteri e un modo per tornare a casa.

Nel filmato vengono presentate alcune sequenze di gameplay esplorative e combattimenti, con la protagonista che potrà imbracciare varie bocche di fuoco ipertecnologiche per fronteggiare le varie minacce, rappresentate da mutanti alieni e creature raccapriccianti. Se volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere la nostra anteprima di Scars Above, in cui Simone Tagliaferri afferma:

"Pur non brillando per originalità, Scars Above è riuscito a catturare la nostra attenzione grazie a un interessante sistema elementale e a un comparto tecnico sopra la media. Difficile al momento dire quale sarà il reale valore dell'opera dei Mad Head, ma sembra già più solido di molti degli altri progetti "Prime Matter", e potrebbe risultare sorprendente. Vedremo."

Scars Above è attualmente in sviluppo per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC, con data di uscita ancora da fissare.