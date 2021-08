The Outlast Trials: trailer e periodo di lancio dalla Gamescom 2021

In occasione dell'Opening Night Live della Gamescom 2021, Red Barrels ha presentato un nuovo trailer di The Outlast Trials, il nuovo capitolo della serie survival horror in prima persona che introdurrà la co-op multiplayer. Inoltre gli sviluppatori hanno annunciato che il gioco sarà disponibile per PC, PS4 e Xbox One durante il corso del 2022.

"Ambientato nell'era della Guerra fredda, in cui cavie umane sono reclutate a loro insaputa da "brave persone" della Murkoff Corporation per testare nuovi metodi avanzati di lavaggio del cervello e controllo della mente. In un mondo permeato di sfiducia, paura e violenza, i tuoi principi etici saranno attaccati, la tua resistenza messa alla prova e la tua salute mentale schiacciata. Tutto nel nome del progresso, della scienza e del profitto."

"Lavora insieme ai tuoi amici nel tentativo di sopravvivere, perché la tua libertà terminerà nel 2021 in The Outlast Trials.", recita la descrizione del sito ufficiale di Red Barrels.