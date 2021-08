Park Beyond: trailer di presentazione del nuovo gestionale per PS5, PC e Xbox Series X|S

Durante l'Opening Night Live della Gamescom 2021 Bandai Namco ha annunciato con un trailer un nuovo gioco. Stiamo parlando di Park Beyond, un nuovo gestionale che vi metterà a capo di un parco di divertimenti futuristico in arrivo per PS5, PC e Xbox Series X|S nel 2022.

Creato grazie alla potenza dell'Unreal Engine, Park Beyond vi metterà a capo di una vecchia struttura e vi chiederà di aggiornarla non solo agli standard del ventesimo secolo, ma anche oltre. Limbic Entertainment, infatti, metterà a disposizione giostre futuristiche, montagne russe spaziali e tutto quello che renderà imperdibili le attrazioni dei prossimi decenni.

Il nuovo trailer mostra sia l'accenno di storia dietro il gioco, sia lo stile del parco di divertimenti che andremo a costruire, lontano anni luce da quello proposto dai concorrenti. Parliamo di montagne russe che sparano i carrelli in aria, ruote panoramiche divise in decine di altre ruote più piccole, case stregate davvero terrorizzanti e così via.

Tutto quello che sappiamo finora è che il gioco arriverà nel 2022 su PC e console di nuova generazione. Per avere nuove informazioni, però, dovremo attendere davvero poco: nella giornata di domani, infatti, pubblicheremo una lunga anteprima del gioco nella quale sveleremo tutto quello che c'è da sapere di Park Beyond!