Jurassic World Evolution 2: il trailer della Gamescom 2021 annuncia l'apertura delle prenotazioni

In occasione della Gamescom 2021, Frontier Developments ha mostrato il primo video di gameplay di Jurassic World Evolution 2, il seguito dell'amatissimo gestionale a tema Jurassic Park, annunciando contestualmente l'apertura delle prenotazioni di tutte le versioni.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Pre-ordina ora per avere tre skin veicolo uniche, ispirate all'iconico Il mondo perduto: Jurassic Park del 1997, da usare per le squadre di guardiani, di cattura e le unità veterinarie mobili nelle modalità Sfida e Sandbox, e vivere completamente l'atmosfera dei film.

Jurassic World Evolution 2 è l'attesissimo sequel dell'acclamato Jurassic World Evolution, il rivoluzionario simulatore gestionale immersivo sviluppato nel 2018 da Frontier. Ti aspettano una nuova e avvincente campagna narrativa, incredibili funzionalità inedite e nuovi, impressionanti dinosauri di un realismo straordinario. Grazie a un sistema di costruzione espanso e nuove opzioni di personalizzazione, il risultato finale è un'esperienza Jurassic World più completa, migliore e sempre più realistica.

CARATTERISTICHE

Una storia giurassica originale

Immergiti in una storia di Jurassic World avvincente e originale, ambientata dopo i catastrofici eventi di Jurassic World: il regno distrutto. Controlla, proteggi e tieni a freno i dinosauri collaborando con classici personaggi dei film come il Dott. Ian Malcolm (Jeff Goldblum) e Claire Dearing (Bryce Dallas Howard).

Crea il tuo mondo giurassico

Tieni d'occhio ogni aspetto grazie a opzioni creative e strumenti gestionali dettagliati. Costruisci e personalizza nuovi edifici e dimostra di saper gestire ogni situazione in scenari mai visti prima: dalle fitte foreste ai deserti rocciosi. Salva e ricrea con la bioingegneria oltre 75 specie preistoriche, tra cui i richiestissimi rettili volanti e marini , e osserva gli animali mentre cercano un territorio, combattono e interagiscono tra loro, il tutto in modo incredibilmente realistico.

Gioca con la teoria del caos

La modalità Teoria del caos ti permette di rivivere momenti chiave dei tuoi film preferiti... e non solo. Vivi linee narrative alternative tratte dai film di Jurassic World e Jurassic Park, con scenari ambientati in periodi e luoghi da tutti e cinque i film. Tuffati nel cuore del franchise Jurassic World e scopri come te la cavi nell'affrontare nuove sfide dalle conseguenze imprevedibili.