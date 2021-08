New World: data d'uscita e open beta annunciate con un trailer alla Gamescom 2021

In occasione della Gamescom 2021, Amazon Games ha pubblicato un nuovo trailer dell'MMORPG esclusivo per PC New World per annunciarne la data d'uscita ufficiale, il 28 settembre 2021, nonché quelle della open beta, che si svolgerà dal 9 al 12 settembre 2021. Nel filmato sono visibili anche delle nuove sequenze di gioco di questo interessante progetto, che tanto successo ha riscosso nella sua prima apparizione pubblica qualche settimana fa.

Per avere maggiori informazioni, leggete il nostro provato di New World, dove abbiamo scritto:

New World sembra essere un progetto vasto, stratificato, complesso. Un MMO classico, con tutti i vantaggi e le implicazioni che questo comporta. Un progetto ambizioso, e anche per questo ha faticato a vedere la luce, ma che ora sembra essere finalmente pronto per essere lanciato. I giocatori apprezzeranno quello che ha da offrire? È ancora presto per dirlo, ma di carne al fuoco sembra essercene già davvero tanta.