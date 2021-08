Bloodhunt, trailer del clan Toreador e data per l'Early Access alla Gamescom 2021

Bloodhunt, l'atteso battle royale basato su Vampire: The Masquerade, è stato mostrato alla Gamescom 2021 con un trailer dedicato al clan Toreador e la data dell'Early Access, fissata al 7 settembre

Annunciato alla Summer Game Fest, Bloodhunt ci proietta in un mondo oscuro e inquietante, in cui un tradimento infame ha scatenato una guerra fra vampiri, che sono anche a rischio di annientamento da parte della società segreta nota come Entità.

Usa i tuoi poteri sovrannaturali, le tue armi e la tua arguzia in questo gioco battle royale appassionante per dominare la notte e ripristinare la masquerade. Bloodhunt è un gioco battle royale free-to-play, ambientato nell'universo di Vampiri: la Masquerade.

Come detto, sarà possibile cominciare a giocare dal 7 settembre su Steam grazie all'Accesso Anticipato: avrà dunque inizio un percorso in cui gli sviluppatori collaboreranno con gli utenti al fine di migliorare e rifinire il gioco in vista del lancio definitivo.