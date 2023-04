Teslagrad 2: il trailer di lancio arriva dall'Indie World

In occasione dell'Indie World è stato pubblicato il trailer di lancio del metroidvania Teslagrad 2, seguito di un titolo indie di buon successo. Nel filmato possiamo vedere alcune sequenze di gameplay, nonché l'annuncio della disponibilità del gioco per PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox Series X/S e Xbox One.

Leggiamo altri dettagli tratti dalla pagina ufficiale del gioco su Steam:

Scopri un'altra torre nel magnetico nord!

Una giovane Teslamante di nome Lumina precipita con il suo dirigibile su Wyrmheim, una remota e brutale landa nordica. Intraprendi un'avventura pericolosa ed esplora un'enorme torre abbandonata che domina la valle di un fiordo per riportare Lumina a casa dalla sua famiglia. Usa i poteri elettromagnetici per sopravvivere ai pericoli di una terra selvaggia e brutale. Difenditi dai predoni vichinghi, affronta terribili creature ispirate alla mitologia norrena e sconfiggi boss epici! Man mano che avanzerai nella tua avventura, scoprirai nuove abilità ed equipaggiamenti che ti consentiranno di svelare i segreti di questo territorio inospitale e immergerti nell'oscuro passato degli antenati di Lumina.

Teslagrad 2 è il seguito del popolare gioco basato sulla fisica, dove i poteri elettromagnetici saranno essenziali per sopravvivere. Con una grafica migliorata, un mondo più grande e nuovi enigmi da risolvere, Teslagrad 2 offre un'esperienza di piattaforme e rompicapi innovativa e coinvolgente!