The Texas Chainsaw Massacre: video mostra l'interessante dietro le quinte della motion capture

Tramite IGN USA, abbiamo modo di vedere un video del dietro le quinte delle sessioni di motion capture del gioco The Texas Chain Saw Massacre, pubblicato dall'editore di Friday the 13th The Game. Potete vedere il filmato qui sotto.

Nel video possiamo seguire Kane Hodder, coordinatore degli stunt e persona che si occupa della motion capture di Leatherface, insieme anche a Scout Taylor-Compton che riveste il ruolo delle vittime di genere femminile.

Come spiegato nel video, questa è motion capture, non performance capture, ovvero ciò che viene registrato è unicamente il movimento e non le voci. Nel video possiamo vedere come è composta una sala per la motion capture: si tratta di un grande spazio vuoto circondato da telecamere dedicate che riprendono gli attori e seguono i movimenti delle sfere attaccate alle tute per motion capture.

La motion capture di The Texas Chain Saw Massacre serve per realizzare in modo credibile tutte quelle animazioni di movimenti e di scontro che troveremo nel gioco. I personaggi della Famiglia e le vittime dovranno inseguirsi e affrontarsi fisicamente, con prese e colpi che vanno simulati tramite la motion capture.

Ricordiamo che The Texas Chain Saw Massacre sarà disponibile nel 2023 su PC (Steam e Microsoft Store), Xbox One, Xbox Series X|S (e al D1 su Game Pass), PlayStation 4 e PlayStation 5.

Vi abbiamo proposto anche un articolo dedicato nel quale raccogliamo le informazioni su The Texas Chain Saw Massacre, spiegando come saranno le mappe, i personaggi e le relative abilità e cosa possiamo aspettarci dal gameplay.