League of Legends suggerisce dettagli sui futuri campioni, Milio e Naafiri

League of Legends ha annunciato la pubblicazione di due nuovi campioni per il 2023: Milio, un incantatore, e Naafiri, un'assassina. L'arrivo di nuovi campioni sarà accompagnato da miglioramenti per alcuni già presenti: Nidalee, Varus e Aurelion Sol riceveranno aggiornamenti nei prossimi mesi.

League of Legends ha pubblicato un video "LoL Pls" in cui lo staff di Riot Games informa i giocatori su ciò che è in arrivo dai diversi team di sviluppo quest'anno. Il produttore esecutivo Jeremy Lee fornisce un riepilogo dei cambiamenti della Preseason e delle nuove skin. Chris Roberts, Project Lead del Team Game Loop, spiega l'aggiunta del reset delle classifiche di metà anno, che avverrà quest'estate. Per un approfondimento sulle novità della stagione 2023, potete fare riferimento al nostro articolo dedicato.

Il segmento sui campioni inizia a 7:24 nel video, che potete vedere qui sotto. Lexi Gao, Product Lead per i campioni, illustra i miglioramenti apportati ai campioni più vecchi e le novità in arrivo quest'anno. I giocatori possono aspettarsi aggiornamenti per le voci di Nidalee e Varus, nonché aggiornamenti per i campioni nel corso del 2023. Nella patch 13.3 verrà resa disponibile nuova potente ultimate per Aurelion Sol: Falling Star / The Skies Descend. Dopo l'aggiornamento di Aurelion Sol, alcuni nuovi volti entreranno nel Rift.

Il primo nuovo campione della stagione sarà Milio, un giovane e avventuroso incantatore proveniente dalla nazione isolazionista di Ixtal. Bambino prodigio specializzato nel fuoco, Milio usa il fuoco per curare piuttosto che per distruggere. Gao racconta che Milio è in viaggio verso Ixaocan, la capitale di Ixtal, dove dovrà affrontare un antico artefatto chiamato Vidalion.

Il secondo campione in arrivo in League of Legends è Naafiri, una assassina. Naafiri è una Darkin, ovvero una guerriera corrotta intrappolata in un'arma. Al suo risveglio, Naafiri scopre di abitare diversi corpi e si avventura alla ricerca di altri Darkin.

Inoltre, nel video viene suggerito che sono in produzione altri due campioni, un "jungler affamato" e "un mid laner artistico".