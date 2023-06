Xbox Series S: annunciato un nuovo modello con un SSD da 1TB

In chiusura dell'Xbox Showcase è stato presentato un nuovo modello di Xbox Series S che monta un SSD da 1TB e sarà completamente nera.

L'Xbox Showcase è stato chiuso dall'annuncio di un nuovo modello di Xbox Series S, dotato di un SSD da 1TB. La nuova console, presentata circondata da un buco nero, sarà completamente nera e costerà 349 dollari.

L'Xbox Series S Black Carbon sarà lanciata globalmente il 1° settembre 2023. Vi aggiorneremo quando sarà reso noto il prezzo per l'Italia. Detto questo, l'hardware dovrebbe essere lo stesso dei modelli standard di Series S, visto che non è stato specificato niente in merito ad aggiornamenti o potenziamenti. Si tratta insomma della classica revisione hardware con aumento dello spazio d'immagazzinamento.

L'Xbox Showcase è il momento clou dell'anno per i videogiocatori di Xbox, in cui vengono presentati i giochi più attesi. Quest'anno, con la presenza di Starfield e Forza Motorsport, l'evento promette di essere eccezionale, ma non mancano altre sorprese che potrebbero rendere questa presentazione la migliore dell'anno.