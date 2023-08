Street Fighter 6: update 1.000.003 disponibile, accoglie le Ninja Turtles e altro

Street Fighter 6 ottiene il nuovo aggiornamento 1.000.003, che corregge diversi problemi e sistema vari aspetti del gioco, oltre a preparare il picchiaduro Capcom all'arrivo delle Ninja Turtles, protagoniste del cross-over annunciato per agosto.

L'update 1.000.003 richiede il download di 667 MB di dati su PS5 e circa 500 MB su PC, in attesa di dettagli per quanto riguarda la versione Xbox Series X|S, che comunque dovrebbe essere precisamente in linea con le altre.

Vari bug vengono corretti con questa patch, oltre ad aggiustamenti legati al bilanciamento del picchiaduro, ma ci sono anche parecchi contenuti nuovi aggiunti. In particolare, si parla di nuove emote, nuovi costumi, oggetti e altro, oltre a preparare la strada all'arrivo del cross-over sulle Tartarughe Ninja.

La nuova collaborazione con le TMNT è stata annunciata nel corso dell'EVO 2023, oltre all'arrivo di A.K.I. come ulteriore personaggi all'interno del roster.