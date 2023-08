Hogwarts Legacy 2 sarebbe già in sviluppo, come suggerisce un annuncio lavorativo

Dare seguito a un successo

Hogwarts Legacy è una delle hit del 2023

L'annuncio ricerca un Software Engineer Junior per Avalanche Software, lo studio di sviluppo di Hogwarts Legacy. Come detto, non viene mai fatto riferimento ad Hogwarts Legacy 2, ma un particolare passaggio del testo cerca comunque di far capire ai candidati a cosa andranno a lavorare:

"Unisciti alla squadra dietro al gioco di ruolo d'azione open world campione d'incassi Hogwarts Legacy, mentre crea ciò che gli farà seguito."

Naturalmente non è il caso di prendere la frase come una conferma, anche perché è molto vaga, ma considerando il già citato successo di Hogwarts Legacy, gli ottimi rapporti tra l'editore Warner Bros. e J.K. Rowling, che possiede la proprietà intellettuale di Harry Potter, i numerosi progetti legati al Wizarding World in arrivo (come la serie TV) e l'assenza di DLC per il primo capitolo, le probabilità che nei prossimi anni esca un Hogwarts Legacy 2 sono altissime.

In attesa di future conferme o smentite, non rimane che attendere la versione Nintendo Switch di Hogwarts Legacy e attendere per capire se le voci su di un nuovo LEGO Harry Potter siano fondate o meno.