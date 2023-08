Cannibal Tales: demo disponibile su Steam, per l'opera finale del regista di Cannibal Holocaust

Fantastico Studio (Funtasia, A Painter's Tale, Black Paradox) ha annunciato la disponibilità su Steam della demo di Cannibal Tales, l'ultima opera scritta da Ruggero Deodato prima di morire a fine dicembre del 2022. Per chi non lo conoscesse, è l'autore di film di culto quali Cannibal Holocaust e Inferno in diretta. L'uscita del gioco è prevista per gennaio 2024, ma intanto possiamo provarlo per assaporarne il gusto... decisamente al sangue.

Per scaricare la demo non vi resta che andare su Steam, più precisamente sulla pagina ufficiale di Cannibal Tales.