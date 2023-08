World of Warcraft update 10.1.7, Furia Incarnata di Dragonflight: data e dettagli

Blizzard ha annunciato ulteriori informazioni sull'update 10.1.7 di World of Warcraft, "Furia Incarnata di Dragonflight", la cui data d'uscita è fissata per il 5 settembre 2023 e porterà con sé tante novità e contenuti aggiuntivi.

Mentre i campioni e le campionesse di Azeroth con i loro alleati draghi valutano le conseguenze della fuga di Iridikron alla fine di Fratture nel Tempo (10.1.5), si legge nella storia riportata da Blizzard, questi devono anche prepararsi a ciò che succederà con le altre Incarnazioni, in particolare con il minaccioso Fyrakk, negli eventi che verranno messi in scena durante Furia Incarnata (10.1.7).

Tutto questo avrà luogo a partire dal 5 settembre, come annunciato dal team di sviluppo. L'update si presenta sostanzioso, sia in termini di aggiustamenti e miglioramenti che soprattutto come nuovi contenuti in arrivo.