World of Warcraft: Dragonflight, scopriamo l'aggiornamento Fratture nel Tempo

Mancano ancora alcuni mesi al prossimo aggiornamento maggiore con la sua incursione, che dovrebbe arrivare in autunno se calcoliamo circa sei mesi a stagione di Dragonflight, e mentre un'estate caldissima comincia a piegare la community di World of Warcraft, provata anche dalla stanchezza fisiologica dei contenuti ormai agli sgoccioli, Blizzard ha giustamente pensato di colmare questo vuoto temporaneo con un aggiornamento minore, ma non meno importante, che porta avanti la narrativa dell'espansione e, al contempo, apporta alcuni cambiamenti interessanti al gameplay e alla qualità della vita: una mega spedizione, un nuovo evento, missioni giornaliere...

Restano molti aspetti, però, su cui trovare la quadra, ed è anche per questo che Blizzard ha studiato un'uscita a metà stagione: le prossime settimane serviranno a monitorare l' impatto sulla comunità giocante e sulla progressione , e Day non ha escluso che il team possa apportare dei cambiamenti entro il prossimo aggiornamento maggiore. Blizzard non vuole che l'Evocatore Fortificazione diventi una classe necessaria in ogni gruppo, e allo stesso tempo non vuole che i giocatori ne abusino, mettendo in ombra le altre classi e specializzazioni. D'altra parte, l'Evocatore Fortificazione apre uno spiraglio sul futuro: Day ci ha fatto capire che il team ha in cantiere diverse idee per arricchire le specializzazioni delle altre classi, ma che se ne riparlerà al momento opportuno, e cioè quando la narrativa ne giustificherà l'eventuale introduzione.

In termini di gameplay, Blizzard ha studiato la nuova specializzazione perché sia accessibile a tutti coi suoi incantesimi intuivi e le corrispondenti comunicazioni a schermo nell'interfaccia di gioco, ma per sfruttarla al meglio bisognerà fare molta pratica. Cavallaro ha svelato che inizialmente era stata progettata come quelle dei guaritori, con un attento controllo dei frame e degli indicatori, ma poi si è preferito automatizzare la maggior parte delle interazioni per consentire ai giocatori di concentrarsi sul combattimento e conferire allo stile di gioco uno spirito molto più dinamico. Nonostante questo, resta una specializzazione appetibile ai giocatori più... altruisti, per così dire, che preferiscono ruoli come quello del difensore o del guaritore all'attacco puro e semplice.

L' Evocatore Fortificazione funziona pressappoco allo stesso modo. Eruzione e Sollevazione Terrestre sono incantesimi che infliggono danni vulcanici con nuove e spettacolari animazioni, mentre Vigore d'Ebano aumenta l'attributo primario dei quattro alleati più vicini per dieci secondi: l'Evocatore Fortificazione deve intrecciare nella sua rotazione i diversi tipi di incantesimi per colpire i nemici e potenziare i compagni che li stanno colpendo a loro volta.

Al contempo, Blizzard ha deciso di sperimentare una nuova formula, uno stile di gioco leggermente diverso dal solito: l'Evocatore Fortificazione è un assaltatore , ma oltre a infliggere danni con vecchi e nuovi incantesimi a tema, principalmente potenzia i suoi compagni di gruppo, aumentando le loro statistiche e quindi facendo sì che infliggano danni maggiori. La specializzazione Fortificazione, in un certo senso, rappresenta uno stile di gioco che la community chiedeva da tempo, comunemente assimilabile a quello del bardo: in molti giochi di ruolo, il bardo potenzia il gruppo con le sue canzoni, anche se sa difendersi da solo quando si tratta di combattere in mischia o a distanza.

La nuova classe introdotta con l'espansione Dragonflight, e accessibile solo all'inedita razza del Dracthyr, è partita con solo due specializzazioni invece delle tre che hanno caratterizzato ogni classe fin dall'alba di World of Warcraft. Finora soltanto il Druido e il Cacciatore di demoni avevano rappresentato un'anomalia con le loro specializzazioni (quattro e due contemporaneamente) quindi non sembrava affatto strano che Blizzard ne avesse pensate soltanto due per l' Evocatore , sebbene le malelingue avessero intravisto una scelta di comodo per questioni di tempo. In realtà, a detta del director Morgan Day, si stava aspettando solo il momento giusto: la classe è legata a doppio filo con la narrativa di Dragonflight, perciò aveva senso introdurre questa specializzazione solo dopo gli eventi raccontati nell'ultimo aggiornamento, Braci di Neltharion.

L'Alba degli Infiniti

Morcie è la versione malvagia di Cromie di un futuro alternativo

Il nuovo aggiornamento Fratture nel Tempo smuove anche la narrativa che, a onor del vero, sta facendo passi piccoli: è apprezzabile il lavoro che gli sceneggiatori stanno facendo sulla caratterizzazione dei personaggi e dei nuovi antagonisti, e sulla risoluzione dei vari intrecci stabiliti nel corso della campagna, ma al contempo non si capisce ancora bene dove voglia andare a parare la storia di Dragonflight che, per il momento, sembrerebbe una specie di grande parentesi nell'immaginario di World of Warcraft. Naturalmente la comunità si è sbizzarrita, mettendo insieme i pezzi del puzzle e facendo congetture sul futuro della storia che in molti casi hanno un grande potenziale, ma adesso possiamo solo concentrarci sul futuro immediato o, meglio, sui futuri.

L'Alba degli Infiniti è una nuova mega spedizione come Karazhan in Legion, Meccagon in Battle for Azeroth e Tazavesh in Shadowlands: una spedizione, cioè, più lunga e articolata che i giocatori possono affrontare anche in più sessioni, contraddistinta da otto boss molto più coriacei e sofisticati rispetto alle solite spedizioni Mitiche. Disponibile inizialmente solo a difficoltà Mitica - ma Cavallaro ha anticipato che nell'aggiornamento 10.1.7 sarà divisa in due parti a difficoltà Eroica - la nuova mega spedizione si svolge nel Tempio dei Draghi di Bronzo, preso d'assedio dai Draghi dell'Infinito che vogliono controllare il tempo e liberare il micidiale Murozond.

L'Alba degli Infiniti è una mega spedizione composta da otto boss

L'Alba degli Infiniti gioca con la mitologia di World of Warcraft: per i fan più appassionati dovrebbe essere un'esperienza divertentissima che mischia il vecchio col nuovo. I boss spaziano da Iridikron, la più potente Incarnazione Primordiale che affronteremo finalmente faccia a faccia, alla versione maligna di Cromie, Morcie, che proviene da una linea temporale alternativa in cui Murozond è salito al potere. L'avventura porterà i giocatori anche ad affrontare una variante corrotta di Tyr, la progenie di Galakrond e persino Garrosh Malogrido in un varco temporale: i bottini si rifanno spesso al passato di World of Warcraft come divertenti citazioni che possono anche rappresentare una valida alternativa all'equipaggiamento che si trova nell'incursione Aberrus.

Cavallaro ci ha spiegato che la nuova mega spedizione riflette la volontà di differenziare i contenuti da un aggiornamento all'altro: come coda all'aggiornamento precedente, serve anche a mettere i giocatori in pari coi prossimi contenuti, offrendo un'alternativa all'incursione Aberrus e alle Mitiche+ con tanti obiettivi secondari sotto forma di bottini e Imprese, tipo una in cui non bisogna mai morire in tutta la spedizione e che ricompensa i giocatori con un'armatura cosmetica.

L'evento dei Flussi temporali ci farà visitare fino a sette Azeroth alternative

Per i giocatori più casual, però, ci saranno altri contenuti legati alla narrativa di Fratture nel Tempo, nella fattispecie gli eventi chiamati Flussi temporali. Cominceranno ogni ora al Confine degli Eoni a Thaldraszus con una fase della durata di 10 minuti in cui bisognerà aiutare Soridormi completando vari incarichi. Dopodiché si aprirà un varco temporale che condurrà ai giocatori in una realtà alternativa tra le sette possibili: da Azmourne, in cui il Flagello ha conquistato Azeroth, a Ulderoth, in cui i Titani hanno preso il controllo del pianeta, passando per Azmerloth, una Azeroth popolata di soli Murloc e così via. Il multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco, eccetera eccetera, in salsa WoW.

Completando i vari incarichi nelle linee temporali parallele, e sconfiggendo i vari boss e miniboss, si ottengono Fiocchi Imprevedibili, una valuta da scambiare presso i venditori specifici per mascotte, cavalcature, cosmetici, giocattoli e monili a tema. Ovviamente ci sono tante Imprese nuove da completare, ma in generale si tratta di un evento pensato per i fan della lunga storia di World of Warcraft e per tutti quelli che amano i collezionabili.