Prime Day 2023: Razer Kishi per Android ad un ottimo prezzo su Amazon

Il Prime Day 2023 è finalmente iniziato e questo significa che tramite Amazon Italia sono disponibili moltissimi prodotti in offerta speciale. Ad esempio potete trovare il controller Razer Kishi per Android. Lo sconto segnalato per gli abbonati Prime è di 50€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 89,99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il controller per dispositivi mobile Android della Razer, Kishi, è un controller che si collega tramite porta di ricarica così d'avere una latenza praticamente nulla. Compatibile con la maggior parte dei software cloud per giocare da remoto, il Razer Kishi ha due analogici con la possibilità di essere anche cliccati, un d-pad posizionato nella parte bassa a sinistra e quattro pulsanti nella parte alta a destra. Presenta inoltre dei tasti dorsali.