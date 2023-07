Prime Day 2023, cuffie Logitech G Pro X Wireless al prezzo minimo storico su Amazon

Le offerte del Prime Day 2023 sono finalmente iniziate e quindi è possibile trovare su Amazon Italia tantissimi prodotti in promozione a prezzo scontato. Tra questi ci sono anche le cuffie Logitech G Pro X Wireless al prezzo di 106,99 euro. Lo sconto segnalato per gli abbonati a Prime è di 60,07 euro. Potrete trovare il prodotto tramite il box sottostante. Il prezzo consigliato per questo prodotto è di 239,99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma. È venduto e spedito da Amazon.

Le cuffie Logitech G Pro X Wireless assicurano un raggio wireless di oltre 13 metri e 2,4 GHz, con una durata della batteria di 20 ore con una singola carica. Sfruttano l'audio surround DTS Headphone X 2.0, che va oltre i 7.1 canali.

Includono un microfono Lightspeed rimovibile da 6mm con tecnologia Blue VO e CE, che comprendono la riduzione del rumore in tempo reale e un compressore per ottenere un suono pulito e professionale.