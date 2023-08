Genshin Impact: il cosplay di Raiden Shogun di bellatrixaiden fulmina con lo sguardo

Genshin Impact è uno dei giochi più in voga tra i cosplayer. Del resto l'action RPG di Hoyoverse è uno dei giochi di maggiore successo degli ultimi anni e può vantare un cast di personaggi vastissimo da impersonare. A tal proposito oggi vi proponiamo un nuovo cosplay di Raiden Shogun firmato bellatrixaiden.

Raiden Shogun è uno dei personaggi più apprezzati dalla community nonché uno dei più importanti nella narrativa di Genshin Impact in quanto rappresenta l'archon dell'elemento Electro che veglia sulla nazione di Inazuma.

Quello proposto da bellatrixaiden è un cosplay praticamente perfetto. Come possiamo vedere nello scatto qui sotto, non manca davvero nulla, con costume e acconciatura identici alla controparte originale e non manca neppure l'iconica katana impugnata dal personaggio.

