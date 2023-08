Pokémon Scarlatto e Violetto un trailer presenta le nuove mosse e i Pokémon del DLC

The Pokémon Company ha pubblicato un nuovo trailer de Il Tesoro dell'Area Zero, l'espansione in due parti di Pokémon Scarlatto e Violetto in arrivo dopo l'estate. Potrete visualizzare il filmato in italiano nel player sottostante. In particolare il video si concentra su Parte II: Il Disco Indaco, che arriverà durante l'inverno 2023, che vedrà il ritorno di alcuni Pokémon delle passate generazioni e il debutto di nuove mosse.

Per quanto riguarda i "nuovi" mostriciattoli, i giocatori potranno imbattersi in parecchi Pokémon Starter dei precedenti giochi della serie GameFreak. Nello specifico nel trailer vediamo Chespin, Scorbunny, Chimchar, Totodile, Squirtle, Tepig, Snivy, Rowlet, Treecko, Mudkip e Fennekin.