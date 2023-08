Magic: The Gathering, in esclusiva mostriamo il Pastore Velato delle Terre Selvagge di Eldraine

Dopo l'avventura cataclismica dell'Avanzata delle Macchine e la definitiva sconfitta delle forze di Nuova Phyrexia, Magic The Gathering sta per dare inizio a una nuova saga in cui tornerà alle sue radici fantasy. La nuova espansione Terre Selvagge di Eldraine in uscita l'8 settembre, infatti, ha un'ambientazione molto classica con personaggi ispirati alle fiabe, come quella di Cappuccetto Rosso o del Pifferaio di Hamelin, per ricreare l'atmosfera che tanto era piaciuta ai fan al debutto del piano di Eldraine quattro anni fa.

Le novità in arrivo con questo set sono parecchie, ma in questa sede ci concentreremo su una nuova carta che abbiamo l'occasione di mostrarvi in anteprima esclusiva e che reintroduce la meccanica dell'Avventura. Il Pastore Velato, infatti, è sia una creatura bianca Guerriero Spirito 2/2 che dà +2/+2 fino alla fine del turno a una creatura bersaglio che controllate quando entra in gioco, sia una Stregoneria Avventura nera chiamata Falciare le Ombre, che dà -1/-1 alle creature avversarie fino alla fine del turno. Funziona così: se deciderete di lanciare la Stregoneria di questa carta, una volta risolta non farà andare il Pastore Velato al cimitero bensì lo esilierà. In seguito potrete giocare la creatura dall'esilio pagando il suo costo di mana.

Carte come il Pastore Velato saranno molto apprezzate dai fan del formato Standard di Magic the Gathering perché moltiplicano le possibilità di interazione tra le carte e le strategie utilizzabili

La meccanica Avventura aveva riscosso molto successo quando è stata introdotta perché mette due carte in una, ampliando di molto le possibilità strategiche di un mazzo, soprattutto nel formato Standard. La novità delle Terre Selvagge di Eldraine è che, proprio come nel caso del Pastore Velato, questi ibridi tra creature e stregonerie possono essere bicolori quindi con una sezione che richiede mana di un colore e una che ne richiede un tipo diverso. Non sappiamo quante carte Avventura vedranno la luce con questa nuova espansione ma insieme alle nuove meccaniche dei Ruoli, Bargain e Celebration, daranno certamente una rinfrescata al meta competitivo.