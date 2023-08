Magic: The Gathering, alla scoperta dell'espansione Terre Selvagge di Eldraine

Magic: The Gathering sembra vivere uno dei suoi momenti più prolifici di sempre. Dopo l'enorme successo ricevuto dall'espansione Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo , e dopo aver anticipato i futuri crossover con Fallout, Final Fantasy e Assassin's Creed , il popolare gioco di carte di Wizards of the Coast si prepara a riprendere una vecchia idea e lanciare un nuovo set ispirato alle più tradizionali fiabe. Solo, con un twist particolare. Ed ecco quindi che Cappuccetto Rosso impugna una balestra e diventa una creatura rosso-verde con Rapidità; il pifferaio di Hamelin è un warlock bardo nero-rosso che crea ratti sul campo di gioco, mentre Mamma Oca è un raccapricciante uccello-idra con sette teste. In occasione di un evento virtuale, il team dietro la nuova espansione Terre Selvagge di Eldraine ci ha raccontato tutti i dettagli sulla sua nuova creazione: dall'ispirazione per i personaggi passando per le meccaniche e il modo in cui andranno a influenzare le partite nei diversi formati di Magic: The Gathering.

Per chi è interessato al collante narrativo tra le diverse espansioni, ci sarà parecchio dentro cui affondare i denti: dopo l'invasione di Phyrexia il multiverso è cambiato, e si incontreranno eroi vecchi e nuove conoscenze . È il caso ad esempio dei gemelli Will e Rowan Kenrith, sempre più rivali mentre fanno i conti col nuovo mondo in cui si trovano; oppure Kellen, un ragazzo metà fata che inizierà un percorso che lo porterà a essere un eroe. Per l'occasione sono stati anche pubblicati dei brevi racconti sul sito ufficiale, ma chi trova irrilevante la narrativa di Magic si divertirà comunque a riconoscere le fiabe da cui sono tratti certi personaggi e scoprire in che modo i designer di Wizards of the Coast hanno preso spunto dalle loro storie per assegnargli delle abilità uniche.

Ora che l'Avanzata delle Macchine ha concluso l'arco di Phyrexia, Wizards of the Coast ha ben pensato di rispolverare lo scenario e le meccaniche introdotte con Il Trono di Eldraine appena quattro anni fa. Con Terre Selvagge, l'obiettivo del team guidato da Roy Graham (responsabile della storia e del world building) e Ian Duke (responsabile game designer) è infatti quello di integrare personaggi e storie che conosciamo da quando eravamo bambini all'interno del vasto canovaccio di Magic: The Gathering, dando vita a un nuovo arco narrativo. Dopo l'invasione che ha concluso il set precedente, la nuova espansione di Eldraine ci porterà di nuovo a visitare ambienti ispirati alle leggende arturiane, tra cavalieri, castelli, fate dei boschi e streghe delle paludi, in un misto tra i miti di Camelot e le fiabe popolari europee.

Le nuove meccaniche

I Ruoli sono una delle novità dell'espansione: per l'occasione saranno stampate e distribuite carte pedina speciali per aiutare a tenere il conto dei potenziamenti

Com'era lecito aspettarsi, fiabe e leggende non si limitano a influenzare il tema di Terre Selvagge di Eldraine, ma sono strettamente legate anche alle meccaniche cardine di questa nuova espansione. In particolare sarà predominante la meccanica Avventura che venne introdotta ne Il Trono di Eldraine. Si tratta di un particolare tipo di Istantaneo o Stregoneria che vuole ricordare, appunto, l'idea di partire per una missione: può essere giocata come un qualsiasi Istantaneo/Stregoneria, ma a quel punto viene esiliata e può rientrare successivamente in gioco come creatura. La particolarità rispetto a Il Trono di Eldraine è che stavolta le Avventure potranno essere multicolore, con l'Istantaneo/Stregoneria che è di un colore diverso da quello della creatura. Ad esempio, il Decadent Dragon è una carta Avventura la cui creatura è rossa ma per attivare l'istantaneo serve mana nero).

Anche le Terre si rifanno ovviamente al tema fiabesco di Eldraine. Da notare il castello circondato da rovi

Una prima novità davvero inedita è quella dei Ruoli: si tratta di pedine Incanta Creatura che aggiungono diversi potenziamenti a seconda del tipo di Ruolo (ne sono sei in totale). Ad esempio, una carta come Syr Armont the Redeemer crea una pedina Ruolo Mostro e la aggiunge a un'altra creatura, conferendole +1/+1 e Travolgere. Tornano anche gli incantesimi di tipo Saga visto che si sposano particolarmente bene con il tema dell'espansione, mentre Bargain è un'altra meccanica del tutto nuova: le carte Stregoneria che hanno un costo di Bargain possono avere il loro effetto potenziato se si sacrifica un artefatto, un incantesimo o una pedina. Inutile dire che nelle intenzioni degli autori l'idea è che si creino sinergie tra le Stregonerie con Bargain, le carte Avventura e la meccanica dei Ruoli. Terza e ultima meccanica inedita è Celebration, che si trova soprattutto nelle carte rosso-bianco: in sostanza, se due o più carte non Terra sono entrate in gioco sotto il proprio controllo in questo turno, la carta con Celebration ottiene un bonus.

Non eguaglieranno i dipinti di Eyvind Earle, ma l'ispirazione dietro lo stile di alcune carte è assai evidente. L'eccellente illustratrice finlandese Eva Eskelinen (a destra) ha dichiarato di essere fortemente influenzata dalle opere dello storico artista Disney

Un aspetto curioso nel design delle carte sta nel fatto che gli autori hanno individuato dieci possibili strategie e cercato di associare una specifica fiaba alle carte che potrebbero far parte di un dato mazzo. Ad esempio, se durante un draft proviamo a costruire un mazzo rosso-verde che ruota attorno a potenti creature con 4+ di attacco, è molto probabile che molte di quelle carte saranno in qualche modo collegate alla storia di Cappuccetto Rosso (qui rappresentata dalla carta Ruby, Daring Tracker). Se invece proviamo a draftare un mazzo bianco e nero basato sulle abilità Bargain e Sacrificio, ci sono ottime possibilità che la maggior parte delle carte strizzino l'occhio alla storia di Biancaneve (con tanto di strega con la mela avvelentata). È ovvio che questa coerenza narrativa si andrà a perdere nei grimori che contengono carte tratte da altre espansioni, ma l'idea di Wizards of the Coast è quella che man mano che si va avanti in una partita si vengano a creare delle piccole storie sul campo da gioco.