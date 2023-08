Qualcomm annuncia Snapdragon G1, G2 e G3: tre nuovi SoC per console portatili

In occasione della Gamescom 2023, Qualcomm ha annunciato tre nuovi System on Chip della serie Snapdragon, tutti sviluppati per le piattaforme da gioco portatili incentrate sul cloud gaming e il gioco in streaming: Snapdragon G1, G2 e G3, ognuno caratterizzato da diversi livelli di potenza e prestazioni.

Snapdragon G1 è la piattaforma entry level, studiata per dispositivi che hanno un sistema di raffreddamento fanless e studiata per un primo livello di streaming di videogiochi, in locale o via cloud. Il processore è focalizzato su connettività con il minimo lag possibile e una durata notevole della batteria, dunque si tratta di una soluzione che offre un ottimo compromesso per i meno esigenti.

Lo Snapdragon G1 Gen 1 è costituito da Qualcomm Kryo CPU (8 Core) in combinazione con Qualcomm Adreno A11 GPU, cosa che garantisce comunque degli ottimi livelli qualitativi.