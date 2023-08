Apple 2021 iPad, l'offerta Amazon per il tablet propone un buon prezzo

Tramite le offerte Amazon potete acquistare un Apple 2021 iPad. Lo sconto segnalato è di 120€, ovvero del 27%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 439€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre sulla piattaforma, ma la differenza è di soli 20€ e per trovare il minimo storico è necessario andare indietro di dieci mesi. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon Italia.

Apple 2021 iPad propone un display Retina da 10,2 pollici con True Tone. La fotocamera posteriore è da 8MP con grandangolo, mentre la fotocamera frontale è da 12MP con ultragrandangolo e Inquadratura automatica. Questo modello dispone di 64 GB di spazio. Supporta Touch ID per l'autenticazione sicura e Apple Pay.