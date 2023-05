Cyberpunk Edgerunners: il cosplay di Lucy da roga_na_noge è davvero notevole

Cyberpunk 2077 ha ottenuto un notevole rilancio grazie anche a Cyberpunk: Edgerunners, serie TV animata di Netflix da cui è tratto anche questo cosplay di Lucy da parte di roga_na_noge, in una delle riproduzioni più convincenti del personaggio della serie animata.

Lucyna Kushinada, detta Lucy, è probabilmente il volto più noto della serie accanto a quello del protagonista, diventata ormai una sorta di simbolo della serie animata prodotta da Netflix e Studio Trigger in collaborazione. Si tratta di un personaggio complesso e stratificato, ma anche decisamente carismatico e affascinante, cosa che la rende un soggetto prediletto dalle cosplayer.

Il costume, in questo caso, è molto vicino a quello originale nella serie animata, compresa l'immancabile capigliatura che richiama lo stile futuristico e fantascientifico di Lucy. Roga_na_noge ha poi aggiunto alcuni elementi ed effetti di sfondo per riprendere più precisamente l'atmosfera in stile Cyberpunk.

Il look che emerge è davvero vicino a quello dell'originale, compreso in questo caso anche lo sguardo glaciale che caratterizza la Lucy della serie animata.

