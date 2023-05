Bloodborne su PC esiste e ci sono le prove, dice un noto leaker, ma la cosa è dubbia

Il noto Lance McDonald - modder, dataminer, leaker e in generale esperto di soulslike e giochi FromSoftware - ha recentemente pubblicato un tweet he ha subito generato notevole attenzione visto che riferisce di aver trovato le prove dell'esistenza di Bloodborne su PC, anche se queste sembrano poco convincenti.

In effetti, tali prove sono vecchie di alcuni anni, ma i particolari che le legano a una certezza sulla versione PC di Bloodborne vengono messi in evidenza solo oggi da McDonald. Si parla di screenshot da parte di Marcos Domenech, artista specializzato in ambientazioni che ha lavorato in FromSoftware, raccolti all'interno della wiki fandom sul gioco.



Questi screenshot sono tratti da una versione PC di Bloodborne, come dimostra anche la denominazione "SPRJ-win64" utilizzata, che indicherebbe la loro provenienza dal menù di debug su PC. Il problema di questa teoria è che, in effetti, in fase di sviluppo viene sempre utilizzata una piattaforma Windows, dunque il debug effettuato su questa non dovrebbe destare molto scalpore.

Tuttavia, per McDonald la questione interessante è che tali screenshot non sembrano provenire da una build di sviluppo, ma da una versione completa in stile retail di Bloodborne, comprensiva anche del DLC The Old Hunters, visti i contenuti mostrati nelle immagini. Questo, secondo il dataminer, sarebbe la dimostrazione che c'è una versione completa di Bloodborne con DLC The Old Hunters funzionante totalmente su PC.

Nel frattempo, nei giorni scorsi anche David Jaffe sembra aver dato praticamente per scontato che Bloodborne Remake o Remaster su PS5 e/o PC è in sviluppo, ma senza articolare più di tanto il discorso.