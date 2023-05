PlayStation verso grosse acquisizioni? Sony punta a vendere la divisione finanziaria per investire

In base a quanto riferito da Bloomberg, ma a partire dall'effettivo resoconto pubblicato da Sony, sembra che la compagnia abbia intenzione di vendere la propria divisione finanziaria in modo da prepararsi a degli ingenti investimenti da fare nell'ambito entertainment, che comprende ovviamente anche PlayStation, per la quale potrebbero avvenire anche grosse acquisizioni.

Nei piani di Sony si parla di uno "spin-off parziale", ovvero uno scorporo della divisione Sony Financial Group Inc. e la vendita delle azioni sul mercato azionario di Tokyo, mantenendone il 20% di controllo. Questo consentirebbe di mantenere il nome Sony sul gruppo, ma lo renderebbe sostanzialmente autonomo e non dipendente dall'economia interna di Sony Corp.

In seguito alla diffusione di questi piani si è registrato anche un incremento del valore delle azioni del 6,4%, a dimostrazione di una buona accoglienza da parte del mercato azionario. Particolarmente interessante è però il motivo che avrebbe spunto a tale decisione, ovvero la volontà di effettuare grossi investimenti negli altri ambiti di Sony, cosa che apre prospettiva molto interessanti anche per PlayStation.

"Le divisioni entertainment e sensori per immagini di Sony avranno bisogno di investimenti maggiori nel futuro, ma bisogna anche mantenere una base forte per i servizi finanziari", ha riferito il Chief Operating Officer, Hiroki Totoki, "Ecco perché abbiamo deciso di considerare uno spin-off virtuale - che ci consentirebbe di mantenere il nome di Sony sul ramo dei servizi finanziari ma ottenendo anche la possibilità di incrementare i fondi in maniera indipendente".

Avevamo già visto che il budget per le acquisizioni è aumentato per il nuovo anno fiscale, ma una manovra del genere fa pensare a operazioni di notevole portata. Bisogna comunque considerare che si parla di Sony in generale, comprensiva anche di sensori per fotocamere, cinema e musica, ma PlayStation avrà sicuramente un ruolo importante nella strategia.

"L'enfasi strategica di Sony nei suoi affari in ambito entertainment e nel massimizzare le proprie IP attraverso giochi, film e musica verrà accolta positivamente dagli investitori", ha riferito al riguardo Damian Thong, analista di Macquarie. Nel frattempo, sono già emerse le speculazioni sulle possibili acquisizioni da parte di PlayStation Studios, facendo girare nomi come Take Two, Kadokawa (compagnia di FromSoftware) e altro.