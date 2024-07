NVIDIA avrebbe potuto essere venduta ad AMD negli anni 2000, ma una pretesa del CEO ha fatto saltare l'affare

Oggi NVIDIA compete con Microsoft e Apple per capitalizzazione , grazie ai suoi chip per l'intelligenza artificiale che l'hanno fatta crescere esponenzialmente, ma ci sono stati anni in cui non era certo così forte e, stando a un ex ingegnere, ha addirittura rischiato di essere acquisita da AMD , la sua rivale storica, che oggi invece surclassa da ogni punto di vista. Non fosse stato per una pretesa di Jen-Hsun Huang, il CEO di NVIDIA, che voleva diventare CEO unico della compagnia dopo la fusione, l'affare sarebbe potuto andare in porto.

A raccontare il retroscena è stato l'ingegnere Hemant Mohapatra, che ha pubblicato un lungo post su X, in cui ha voluto far notare l'ironia di vedere NVIDIA così avanti rispetto a AMD: "Adesso che Nvidia ha superato di gran lunga la capitalizzazione di mercato di AMD e Intel, ho pensato che sarebbe stato interessante raccontare questa storia. Ho lavorato come ingegnere in AMD per oltre 6 anni tra la metà e la fine degli anni 2000, contribuendo alla progettazione delle CPU/APU/GPU che vediamo oggi.

All'epoca, era inimmaginabile che AMD potesse battere Intel in termini di capitalizzazione di mercato (cosa che è successa nel 2020!) e che Nvidia potesse superare entrambe! Anzi, AMD ha quasi comprato Nvidia, ma Jensen Huang (CEO di Nvidia) non era disposto a vendere a meno che non potesse sostituire Hector Ruiz (CEO di AMD) come CEO della società nata dalla fusione. Il mondo sarebbe stato molto diverso se fosse successo."

Mohapatra ha poi dato il contesto del retroscena, spiegando come AMD fosse alla continua ricerca di un modo per raggiungere Intel, che le era sempre avanti nella produzione di CPU, e di come l'acquisizione di Ati aprì un nuovo mercato per la compagnia, nonostante ci fossero dei dubbi interni in merito, perché all'epoca le GPU avevano una domanda ridotta rispetto a quella attuale e, soprattutto, rispetto a quella delle CPU.

Chissà come sarebbe stato il mondo della tecnologia se quella fusione fosse andata avanti. Probabilmente oggi ci sarebbero prodotti molto diversi sul mercato. Giusto in questi giorni è emerso che a salvare AMD nello scorso decennio è stato l'accordo con Sony per i chip di PS4.