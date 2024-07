PS4 aiutò AMD a evitare la bancarotta, stando a un dipendente

L'enorme successo di PlayStation 4 aiutò AMD a evitare la bancarotta , stando quando raccontato da un dipendente di AMD che ne ha parlato in un post su LinkedIN. L'uomo si chiama Renato Fragale ed è in azienda da oltre 22 anni. Ha fatto questa importante dichiarazione sul suo profilo LinkedIn, dichiarazione individuata dall'utente Timur222 su X, che ha salvato un'immagine della stessa per evitare che si perdesse in caso di cancellazione.

La salvezza arriva da PS4

Fragale, che ha ricoperto numerosi ruoli dentro AMD, all'epoca della lavorazione del chip di PlayStation 4 era un responsabile senior dello sviluppo ingegneristico, che ha contribuito direttamente alla creazione della tecnologia che muove la console. Quindi conosce bene l'argomento.

Più precisamente, secondo Fragale, la collaborazione di AMD con Sony è stata "considerata uno dei lanci di maggior successo nella storia di AMD, e ha aiutato l'azienda a evitare la bancarrota".

AMD ha sviluppato l'unità di elaborazione accelerata (APU) semi-personalizzata di PlayStation 4. Parlando con The Inquirer nel 2013, l'azienda affermò che si trattava dell'APU più potente che avesse mai realizzato all'epoca: "Tutto ciò che Sony ha incluso in quel singolo chip è tecnologia AMD, ma non abbiamo mai realizzato un'APU del genere per nessun altro sul mercato".

Difficile dire come fossero ridotte davvero le finanze di AMD. Certo è che l'azienda ha sempre faticato a stare al passo di NVIDIA, che con gli anni ha preso la maggiore fetta del mercato delle GPU per PC e ha superato la rivale in diversi ambiti, non per ultimo quello dei chip dedicati alle intelligenze artificiali, dove NVIDIA primeggia.