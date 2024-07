BLUD, la recensione di un bel cartone animato che manca di profondità

#BLUD sarebbe una serie perfetta per quegli anni , con la liceale Becky Brewster che va in giro a farsi selfie con gli uccellini e ad ammazzare vampiri a colpi di mazza da hockey per salvare i suoi amici. In effetti, nelle circa dieci ore che abbiamo impiegato per portarlo a termine, abbiamo più volte pensato che avremmo preferito guardarlo che giocarlo, per via di un sistema di combattimento molto superficiale e di missioni di contorno che lasciano il tempo che trovano, lì dove invece la storia principale ha degli spunti davvero interessanti.

Gli anni '90 e i primi anni 2000 furono un periodo eccellente per l'animazione occidentale, con tanta sperimentazione che confluì in contesti un tempo intoccabili, come quello televisivo, facendo affermare stili più sporchi e spigolosi di quelli cui eravamo abituati, oltretutto presentando spesso situazioni limite. Figlia dei Looney Tunes e delle Merrie Melodies, Cartoon Network fu l'emittente simbolo di questa nuova tendenza , tra i vari Mucca e Pollo, Superchicche, Samurai Jack, Steve Universe e innumerevoli altre opere originali, che cambiarono il modo di intendere l'animazione in televisione, con effetti che si propagano ancora oggi.

Storia e parte esplorativa

Becky si è appena trasferita con il padre nella città di Carpentersville e sta per iniziare un nuovo anno scolastico. In breve tempo riesce a farsi dei nuovi amici, ottiene like e commenti ai selfie che si scatta in giro per la città (è un sistema di gioco vero e proprio, legato anche alle missioni principali e secondarie, con cui viene gestita buona parte della narrazione quando si è in azione) e visita la maggior parte dei luoghi più rappresentativi del posto.

Una sequenza animata con un vampiro che attacca uno degli amici di Becky

Purtroppo la serenità non è destinata a durare moltissimo, visto iniziano ad apparire prima degli insetti giganti, quindi dei vampiri che non hanno proprio delle buone intenzioni. Fortuna vuole che Becky abbia dei cacciatori di vampiri tra i suoi antenati e, guidata da un misterioso personaggio, sarà lei ad affrontare la situazione, mazza da hockey potenziata alla mano.

Di primo impatto #BLUD ricorda da subito uno Zelda classico, con la mappa principale da esplorare collegata a dei dungeon sotterranei pieni di puzzle e trappole, che vanno affrontati usando di volta in volta dei nuovi strumenti, come un gancio, delle bombe e quant'altro. In linea di massima il gioco scorre senza troppi problemi, a parte per dei compiti secondari non molto focalizzati e per degli obiettivi che non sono sempre chiarissimi e che portano a piccole, ma tollerabili perdite di tempo.

In fondo andarsene in giro per Carpentersville non è male, visto che il posto è pieno di personaggi interessanti da incontrare, che danno vita a dialoghi molto divertenti. Anche scattarsi selfie ha il suo perché, tra scegliere la posa da far adottare alla ragazza e trovare il soggetto che frutta più like e commenti. Insomma, quella che possiamo definire la parte esplorativa funziona davvero bene. Peccato che ci sia anche da combattere.