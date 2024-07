Catwoman nel cosplay di wyvern_of_wales vi incanta con gli occhi e non solo

Chi non ama un cattivo che in realtà non è proprio malvagio ma è solo dal lato sbagliato della legge? Di certo Batman che ha sempre avuto una passione particolare per la bella ma sfuggente Catwoman. Anche il mondo del cosplay è affascinato dalla ladra e ora possiamo vedere una nuova versione del personaggio realizzato da wyvern_of_wales in cosplay.

Catwoman è una abile ladra nelle storie di Batman e, sebbene il Cavaliere della notte cerchi sempre di fermarla, in un certo senso nessuno vuole che venga veramente catturata (a parte magari quelli che sono stati derubati, ma è un altro discorso).