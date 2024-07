Nico Robin nel cosplay di cplaya.2 mostra come dovrebbe essere il personaggio nella serie TV di One Piece

One Piece Stagione 2 è ora in fase di riprese e il pubblico non vede l'ora di scoprire cosa ci riserba questa nuova stagione. Ci sono ancora tanti personaggi che devono essere introdotti all'interno della serie e uno di questi è Nico Robin. Ci vorrà del tempo però per poterla vedere sullo schermo, quindi per il momento possiamo goderci il personaggio nel cosplay realizzato da cplaya.2.

Nico Robin ha mangiato il frutto Fior Fior che le permette di creare parte del proprio corpo su qualsiasi superficie. Il personaggio viene presentato nella saga come antagonista di Cappello di Paglia e della sua ciurma, ma alla fine si unisce ai nostro eroi e diventa un membro importante della saga.