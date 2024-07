WWE 2K24, salta sul ring con la super offerta di Instant Gaming

Buone notizie per tutti gli appassionati di wrestling: il portale Instant Gaming ha infatti messo in offerta il nuovo WWE 2K24 con un ottimo 38% di sconto, permettendoti di risparmiare oltre 20 euro a confronto dell'originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia distributrice. Se sei interessato ad acquistarlo è sufficiente cliccare su questo indirizzo.

WWE 2K24 è disponibile nella sua edizione Standard a soli 37.11 euro (30.42 euro + IVA). In alternativa hai la possibilità di acquistare l'edizione Deluxe a 75.52 euro (61.90 euro + IVA), o l'edizione 40 Years of Wrestlemania a 95.17 euro (78.01 euro + IVA). Vi ricordiamo come sempre che si tratta della versione Steam del gioco, per cui vi raccomandiamo di scaricare preventivamente l'apposito client per il corretto avvio del titolo.