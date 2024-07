Bodycam: scoperti dei simboli neonazisti all'interno del gioco

Non è ancora chiaro se la cosa sia voluta, ma è indubbio che il ripetersi di un elemento grafico simile non sia casuale. A riportare la notizia è stato il giornalista Issy van der Velde su PCGamesN, che ha ricevuto una lettera anonima con segnalata la presenza ripetuta del numero 1488 sulla nuova mappa. Entrato in gioco per verificare, lo ha effettivamente trovato. Andato poi sul server Discord del gioco, ha scoperto che anche diversi membri della comunità avevano notato il dettaglio.

Lo sparatutto in prima persona ultrarealistico Bodycam è stato accusato di contenere diverse scritte neonaziste al suo interno . Più precisamente, si può trovare ripetuto il numero 1488, ben noto come simbolo neonazist a. Il numero compare come graffiti sui muri della mappa "Ospedale Abbandonato", introdotta con l'aggiornamento di martedì 18 giugno.

Simboli neonazisti

Per chi non lo sapesse, il numero 1488 rappresenta la combinazione di due riferimenti usati dai suprematisti bianchi. 14 sta per lo slogan "14 parole" coniato da David Lane - si riferisce a una frase usata da Lane, membro dell'organizzazione terroristica The Order, condannato a 190 anni di carcere.

88 sta per l'ottava lettera dell'alfabeto ripetuta due volte, che significa "HH", ovvero "Heil Hitler". Potrebbe anche riferirsi a un'altra affermazione di David Lane, autore del manifesto suprematista bianco, ossia gli "88 Precetti". Lane ha usato estesamente il numero 1488 nei suoi scritti, quindi non ci sono dubbi su cosa simboleggi.

Bodycam è stato lanciato su Steam il 7 giugno in accesso anticipato. Pur essendo in condizioni pessime, come notato nel nostro provato, ha trovato un certo riscontro tra i videogiocatori PC, per via del colpo d'occhio che offre. Da allora, il gioco ha ricevuto diversi aggiornamenti, inclusa la mappa Ospedale Abbandonato.