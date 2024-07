Questa sera tornano gli Italian Video Game Awards, gli oscar italiani dei videogiochi

Tornano stasera gli Italian Video Game Awards (IVGA), quelli che ormai possiamo considerare a buon diritto come gli oscar dei videogiochi italiani. Si tratta di un evento promosso dall'associazione IIDEA nella cornice del First Playable 2024, l'evento business per il settore dei videogiochi in programma dal 3 al 5 luglio a Firenze,

Multiplayer.it è media partner dell'evento. La cerimonia di premiazione sarà infatti visibile sul nostro canale Twitch. A condurre la cerimonia ci saranno sul palco due volti storici del sito, Giordana Moroni e Pierpaolo Greco, che dovreste conoscere molto bene.

Il direttore artistico della dodicesima edizione dell'evento è Davide Mancini, Developer Relations Manager di IIDEA. Nel corso della serata, davanti a una platea di operatori del settore, ospiti internazionali, publisher e investitori provenienti da tutto il mondo, la giuria procederà all'assegnazione delle statuette a forma di coda di drago ai titoli più significativi e ai professionisti e le aziende del settore che si sono contraddistinti nel corso del 2023.