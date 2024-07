Dark Souls Redemption, scopriamo il manga ispirato ai giochi di FromSoftware

FromSoftware in questi anni è impegnata col suo più grande successo, Elden Ring, che ha superato i confini dei videogiochi e ha ottenuto varie trasposizioni in formato manga . Il catalogo della compagnia però è ampio e continuamente escono nuovi prodotti dedicati alle loro varie saghe, come Dark Souls.

Di cosa parla Dark Souls Redemption

La saga di Dark Souls ha una cronologia complicata e ampia, spezzata su più capitoli (uno non creato da Miyazaki, tra l'altro) e con una "lore" che anche gli esperti potrebbero faticare a ricordare nel dettaglio. Dark Souls Redemption però non si preoccupa di inserirsi nella narrazione videoludica di FromSoftware e preferisce optare per un intreccio completamente originale. In questa storia seguiamo una donna che si è appena risvegliata in un mondo dove praticamente tutto pare essere morto. La giovane, che scopriremo chiamarsi Ira, non ha alcun ricordo e nel corso dei primi cinque capitoli contenuti nel Volume 1 inizieremo solo a farci un'idea generica di cosa le sia successo.

Ira trova rapidamente un protettore, Eudo, un massiccio guerriero che un tempo era un fabbro, il quale dovrà salvarla dalle Ceneri Grigie, un gruppo di protettori degli antichi draghi ormai estinti che hanno rinunciato alla propria umanità e vivono per vendicarsi di Ira, nota a loro come il Flagello. Si tratta chiaramente di tante informazioni che si mescolano in susseguirsi abbastanza rapido di eventi, tra incontri, scontri e rivelazioni sul passato di Ira.

La protagonista di Dark Souls Redemption si sveglia in una tomba

Difficile per il momento prevedere in che direzione vorrà andare la storia e quanto potrà essere interessante, ma ammettiamo che per il momento non siamo rimasti troppo affascinati da quanto accade nelle poche pagine a nostra disposizione, complice anche il fatto che tutto il primo Volume è un insieme di misteri senza risposta, con una protagonista (e quindi il lettore) che non sa nulla di quanto sta accadendo. Un po' più di solidità nella partenza avrebbe aiutato ad attirare la nostra attenzione, mentre per il momento la vicenda pare troppo casuale: in un certo senso però questo non è troppo diverso da come si vivono i giochi di FromSoftware, nei quali servono parecchie ore per iniziare a capire esattamente che sta succedendo e perché stiamo facendo quanto stiamo facendo. Certo, questo è un manga e non un videogioco.