Metaphor: ReFantazio è sempre più intrigante nel nuovo trailer della storia

Atlus ha pubblicato un nuovo trailer di Metaphor: ReFantazio, l'imminente gioco di ruolo giapponese dai celebrati autori di Persona 3, 4 e 5. Si tratta di un lungo video di quasi quattro minuti, in cui viene illustrata la storia del gioco attraverso varie sequenze. Si tratta di un ottimo modo per vedere di nuovo in azione questa opera che appare sempre più intrigante.

L'obiettivo dei giocatori sarà quello di viaggiare per il regno di Gallica alla ricerca di un modo per spezzare la maledizione lanciata sul principe perduto del regno. Per vincere bisognerà riuscire a usare il potere degli archetipi, che giacciono sopiti nel profondo dei personaggi. Nel filmato possiamo vedere in azione diversi personaggi che comporranno il ricchissimo cast del gioco.