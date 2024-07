PS5 ha un nuovo aggiornamento in beta che migliora l'audio 3D con profili personalizzati e altre novità

Sony prosegue con il beta test del software di sistema di PS5, in questo caso con un nuovo aggiornamento che introduce soprattutto delle novità interessanti sul fronte dell'audio 3D, con l'introduzione di profili personalizzati, oltre ad alcune modifiche relative alla gestione della ricarica delle periferiche e del remote play.

L'elemento più interessante è sicuramente l'introduzione dei profili audio 3D personalizzati, che consentono di "sentire in maniera migliore la posizione di personaggi e oggetti nel mondo di gioco", utilizzando cuffie o auricolari su PS5, utilizzando una serie di test specifici per ottimizzare al meglio l'audio in base alle proprie preferenze.

La questione è semplificata anche nel video riportato qui sotto, pubblicato in questi giorni da Sony in previsione del lancio in beta di questo nuovo aggiornamento software che introduce i test per l'audio 3D.